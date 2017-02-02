taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.394
USD
3,7453
EURO
4,0338
ALTIN
146,36
PETR
56,5200

Hatay merkezli FETÖ operasyonunda 11 kişi tutuklandı

FETÖ/PDY'ye yönelik 24 Ocak’ta Hatay merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11’i tutuklandı.

02.02.2017 - 13:11
  1. Haberler
  2. Politika

Hatay merkezli FETÖ operasyonunda 11 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 24 Ocak’ta Hatay, Osmaniye, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş ve Sivas’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bylock kullandıkları iddia edilen kişilerden 3’ü serbest bırakıldı, 14’ü adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan ve daha önce meslekten ihraç edilen İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Başer’in de aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM