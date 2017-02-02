Hatay merkezli FETÖ operasyonunda 11 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 24 Ocak’ta Hatay, Osmaniye, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş ve Sivas’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bylock kullandıkları iddia edilen kişilerden 3’ü serbest bırakıldı, 14’ü adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan ve daha önce meslekten ihraç edilen İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Başer’in de aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.