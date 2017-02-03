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Hatay merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Hatay merkezli 4 ilde FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında aralarında öğretmen ve iş adamlarının bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

03.02.2017 - 09:50
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Hatay merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, telefonlarında FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) üyelerinin kullandığı şifreli haberleşme programı "ByLock" bulunduğu belirlenen, öğretmen ve iş adamları hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Bunun üzerine Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Hatay, Adana, İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, "ByLock"u kullandığı iddia edilen 7 öğretmen ve 3 iş adamını gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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