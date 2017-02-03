Hatay merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Bakanlar Kurulu kararıyla bazı eşyalarda ÖTV, konutta ise KDV düzenlemesi yapıldı.

Obama yönetiminin YPG’ye daha fazla silah verilmesini içeren Rakka planının, yeni yönetim tarafından rafa kaldırıldığı iddia edildi.

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Arda Turan'a 404 milyon liralık teklif

Çin kulübünün, milli futbolcumuz Arda Turan'a 4 yıl için 404 milyon liralık bir teklif yaptığı ortaya çıktı.