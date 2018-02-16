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Hatay sınırına giden sağlıkçı kazada hayatını kaybetti

Afrin'deki operasyon nedeniyle Hatay sınırına giden sağlıkçılar kaza yaptı. Kazada 22 yaşındaki paramedik Büşra Boyacı hayatını kaybetti.

DHA | 16.02.2018 - 03:56..
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Zeytin Dalı Harekatı için sınıra giden 112 acil sağlık ekibi kaza yaptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Hatay sınırına giden sağlıkçı kazada hayatını kaybetti

22 YAŞINDAKİ BOYACI HAYATINI KAYBETTİ

Hatay İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde paramedik olarak görev yapan Büşra Boyacı ve bir arkadaşı, kendi araçlarıyla Reyhanlı'daki görev yerlerine gitmek üzere yola çıktı. Antakya-Reyhanlı karayolu üzerindeki meydana gelen kazada, 22 yaşındaki Boyacı hayatını kaybetti.

Hatay sınırına giden sağlıkçı kazada hayatını kaybetti


YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Büşra Boyacı hayatını kaybederken, diğer arkadaşı ise yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.Büşra Boyacı için yarın sabah Hatay İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde tören düzenleneceği, ardından Antakya'ya bağlı Oğlakören Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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