Hatay sınırına giden sağlıkçı kazada hayatını kaybetti

Zeytin Dalı Harekatı için sınıra giden 112 acil sağlık ekibi kaza yaptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

22 YAŞINDAKİ BOYACI HAYATINI KAYBETTİ

Hatay İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde paramedik olarak görev yapan Büşra Boyacı ve bir arkadaşı, kendi araçlarıyla Reyhanlı'daki görev yerlerine gitmek üzere yola çıktı. Antakya-Reyhanlı karayolu üzerindeki meydana gelen kazada, 22 yaşındaki Boyacı hayatını kaybetti.





YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Büşra Boyacı hayatını kaybederken, diğer arkadaşı ise yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.Büşra Boyacı için yarın sabah Hatay İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde tören düzenleneceği, ardından Antakya'ya bağlı Oğlakören Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.