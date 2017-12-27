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Hatay ve Ankara'da çete operasyonu: 20 kişi gözaltında

Hatay ile Ankara'da, 'küçük yaştaki erkek çocuklarına cinsel saldırı', 'nitelikli yağma' ve 'gasp' gibi birçok suçu işledikleri iddia edilen çeteye operasyon düzenlendi.

DHA | 27.12.2017 - 16:09..
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Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süre önce teknik takibe alınan çete üyelerine yönelik operasyon başlatıldı.

20 KİŞİ GÖZALTINDA

Hatay'ın Antakya, Defne, Altınözü, Samandağ ilçeleriyle Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda, 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama', 'küçük yaştaki erkek çocuğuna cinsel saldırı', 'cinsel saldırıya teşebbüs', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'ikametten hırsızlık', 'yağmaya teşebbüs', 'kesici aletle kasten yaralama', 'mala zarar verme' 'tehdit ve hakaret' suçlarını işledikleri ileri sürülen ve aralarında 2 kadının da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Hatay ve Ankara'da çete operasyonu: 20 kişi gözaltında

FİRARİ 3 KİŞİ ARANIYOR

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 3 şarjör, 30  fişek, 2 pompalı tüfek, 8 av tüfeği fişeği, 1 kurusıkı, 44 kurusıkı fişeği, 1 çelik yelek ile 13 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 kişinin emniyetteki sorguları devam ederken, firari 3 kişinin arandığı belirtildi.

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