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Amanoslar'da son 21 günde 25 terörist öldürüldü

Hatay ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca son 21 günde Amanoslar bölgesinde 25 teröristin ölü olarak ele geçirildi.

Haber Merkezi | 17.04.2018 - 11:25..
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İçişleri Bakanlığından, Hatay ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca son 21 günde Amanoslar bölgesinde 25 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve yakın hava desteği operasyonu kapsamı sonucu, Hatay-Iskenderun ilcesi Kaledibi Mahallesi Elmaseki bolgesinde 17 Nisan 2018 Salı (Bugün) 2 BTO mensubu, 2 M-16 piyade tüfeği ile birlikte olu olarak ele gecirilmistir. Hatay ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca son 21 gun icerisinde Hatay-Osmaniye Amanoslar bolgesinde toplam 25 BTO mensubu olu olarak ele gecirilmistir."

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