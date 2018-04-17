Amanoslar'da son 21 günde 25 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığından, Hatay ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca son 21 günde Amanoslar bölgesinde 25 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.
Bakanlığın açıklaması şöyle:
"Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve yakın hava desteği operasyonu kapsamı sonucu, Hatay-Iskenderun ilcesi Kaledibi Mahallesi Elmaseki bolgesinde 17 Nisan 2018 Salı (Bugün) 2 BTO mensubu, 2 M-16 piyade tüfeği ile birlikte olu olarak ele gecirilmistir. Hatay ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca son 21 gun icerisinde Hatay-Osmaniye Amanoslar bolgesinde toplam 25 BTO mensubu olu olarak ele gecirilmistir."