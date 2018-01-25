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Hatay ve Tokat'ta annelerden Mehmetçik'e dolma ve içlik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından, anneler de Mehmetçik için çalışmaya başladı.

AA | 25.01.2018 - 00:08..
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Hatay'da Afrin'e giden askerlerimize yaprak sarması yapılırken, Tokat'ta ise Mehmetçik için içlik örüldü.

Hatay'ın Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'ndeki kadınlar, Afrin'deki askerlere gönderilmesi için yaptıkları yaprak sarmalar, sınır noktasında bekleyen askerlere iletildi.

Hatay ve Tokat'ta annelerden Mehmetçik'e dolma ve içlik

GÖREVDEKİ ASKERLERİN ANNELERİNE SESLENDİLER

Mehmetçik için yaprak sarması hazırlayan Hassalı bir kadın, Hatay sınırında görev yapan askerlerin annelerine de seslenerek, "Asker anneleri, evlatlarınızı merak etmeyin. Hepsi bize emanet inşallah. Bol bol onlara dua edin, dualarınızı eksik etmeyin. Sadaka çıkarın bol bol. İnşallah hepsi sağ salim dönecek. Keşke biz de yanlarında olup, onlara yardımcı olsak. Bir silah verseler de biz de gitsek cepheye vatanımızı korumak için. Dualarımız, onlarlaç İnşallah, sağ salim dönecekler" dedi.

Hatay ve Tokat'ta annelerden Mehmetçik'e dolma ve içlik

AĞIZLARI YANMASIN DİYE AYRAN

Yaprak sarması hazırlayan Hassalı anneler, askerlerin ağzı yanmasın diye sarmaları acı yapmadıklarını belirtip, Mehmetçik’e turşu ve ayran da gönderdi.

TOKKAT'TA İÇLİK ÖRÜLDÜ

Tokat'ın Turhal ilçesinde ise bir grup kadın Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için "içlik" örüyor.

Tokat kadınlarından Mehmetçik'e içlik VİDEO

Hatay ve Tokat'ta annelerden Mehmetçik'e dolma ve içlik

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Hatay ve Tokat'ta annelerden Mehmetçik'e dolma ve içlik

Hatay ve Tokat'ta annelerden Mehmetçik'e dolma ve içlik

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