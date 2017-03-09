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Hatay'a düşen savaş uçağının enkazı kaldırıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye'ye ait savaş uçağının enkazı bulunduğu yerden kaldırıldı.

09.03.2017 - 12:31
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Hatay Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri, uçağın parçalarını toplama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde başladı.

Güvenlik önlemleri altında enkazın bulunduğu 3 ayrı noktaya iş makineleriyle ulaşan ekipler, parçaları toplayıp kamyona yükledi.

HURDALIĞA GÖTÜRÜLECEK

Parçaların, 121.Hatay Serinyol Jandarma Eğitim Komutanlığı hurdalığına götürüleceği öğrenildi.

Hatay'a düşen savaş uçağının enkazı kaldırıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına 4 Mart'ta Suriye'ye ait savaş uçağı düşmüş, paraşütle atlayan pilot, Altınözü ilçesi Fatikli Mahallesi'ndeki Ayvaderesi mevkisinde yaralı halde bulunmuş ve hastaneye kaldırılmıştı.

İki gün önce de Ankara ve Eskişehir'den gelen teknik ekipten oluşan kaza kırım heyeti de Rusya'dan 2 uzmanla beraber Suriye'ye ait savaş uçağının enkazında inceleme yapmıştı.

Hatay'a düşen savaş uçağının enkazı kaldırıldı

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