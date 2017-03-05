Hatay'a düşen uçağın pilotu 9 saat sonra bulundu

Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait MİG 21 tipi savaş uçağı, akşam saatlerinde Hatay'ın Samandağ İlçesi'ne düştü.

KOKPİT BÖLÜMÜ BOŞ OLUNCA ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Uçağın enkazına ulaşıldığını açıklayan Hatay Valisi Erdal Ata, uçağın kokpit bölümünün boş olduğunu, pilotların atlayarak kurtulduğu kanaatini taşıdıklarını söyledi. Özgür Suriye Ordusu'na bağlı Ahrar Al Şam grubu ise sınıra yakın İdlip bölgesinde uçağı ateş açarak düşürdüklerini iddia etti.

Savaş uçağın düşmesinin ardından, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda paraşütle atladığı belirlenen pilotun bulunabilmesi için havadan ve karadan arama çalışması yapıldı.

9 SAAT SONRA BİTKİN HALDE BULUNDU

Ekipler, uçağın pilotunu 9 saatlik çalışmanın ardından, paraşütün bulunduğu yerden yaklaşık 500 metre uzakta bitkin halde buldu.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen ve ismi henüz belirtilmeyen pilot, ekiplerce Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Burada ambulansta ilk müdahalesi yapılan pilot, daha sonra Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.