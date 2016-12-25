Halep'ten Hatay'a getirilen yaralı sayısı arttı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleştirme Bakanı Arslan, yerli arama motoru ve Türkçe karakterli yazılımlar için çalışma başlatıldığını söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tüm terör örgütlerine karşı sonuna kadar mücadele edileceğini belirtti.

Çavuşoğlu: Kandil'i de vuracağız El Bab'ı da

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Kılıçdaroğlu: Biz de ülkücüyüz

Uşak'ta konuşan CHP Lideri, MHP'lilere hitaben yaptığı konuşmada kendisinin de ülkücü ve vatansever olduğunu söyledi.