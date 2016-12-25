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Halep'ten Hatay'a getirilen yaralı sayısı arttı

Halep'in doğusundan tahliye edilerek Hatay'a getirilen yaralı sayısı 231'e ulaştı, yaralılardan 23'ü hayatını kaybetti.

AA | 25.12.2016 - 10:51
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Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasındaki ağır yaralı 231 sivil Hatay'a getirildi.

YARALI SAYISI 231'E ULAŞTI

Tahliyelerin başlamasının ardından, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 231'e ulaştı.

26 YARALI HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan yaralılardan 26'sının hayatını kaybettiği, 88'inin il dışına sevk edildiği, 33'ünün taburcu edildiği öğrenildi. Yaralılardan 95'inin 18 yaşın altında olduğu belirtildi.

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