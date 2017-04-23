Hatay’a şehit ateşi düştü

Diyarbakır Ergani Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Mehmet Özal’ın şehadet haberi, Hatay'ın Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı.

Yetkililerden acı haberi alan baba Yılmaz ile anne Urkiye Özal gözyaşlarına boğuldu, fenalık geçirdi. Özal çiftine hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti. Türk bayraklarının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Bekar olan 5 çocuklu ailenin en büyüğü şehit uzman çavuş Mehmet Özal'ın, yarın öğle namazına mütakip Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.