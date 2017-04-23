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Hatay’a şehit ateşi düştü

Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'nde şehit olan uzman çavuş 26 yaşındaki Mehmet Özal'ın Hatay'ın Dörtyol İlçesi'ndeki baba ocağına ateş düştü.

23.04.2017 - 01:25
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Hatay’a şehit ateşi düştü

Diyarbakır Ergani Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Mehmet Özal’ın şehadet haberi, Hatay'ın Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı.

Yetkililerden acı haberi alan baba Yılmaz ile anne Urkiye Özal gözyaşlarına boğuldu, fenalık geçirdi. Özal çiftine hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti. Türk bayraklarının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Bekar olan 5 çocuklu ailenin en büyüğü şehit uzman çavuş Mehmet Özal'ın, yarın öğle namazına mütakip Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Hatay’a şehit ateşi düştü

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