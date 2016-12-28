Hatay'a sığınan Türkmenler Kilis’e sevk ediliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı'na yakın kaynaklar, Esad'ın bir sonraki dönem görevi devredeceğini bildirdi.

Rus kaynaklara göre Esad'ın son dönemi

Anayasa değişiklik teklifinin 7. maddesi de, Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

Anayasa teklifinin 7. maddesi de komisyondan geçti

Fatma Girik: Ben daha ölmedim

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CHP'li vekiller Yavuz Sultan Selim'e katil dedi

Anayasa Komisyonu'nda CHP’li Sarıbal ve Mehmet Tüm'ün Yavuz Sultan Selim ile ilgili sözleri sonrasında komisyonda gerginlik yaşandı.