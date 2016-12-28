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Hatay'a sığınan Türkmenler Kilis’e sevk ediliyor

Irak’ın Telafer, Kerkük ve Musul kentlerinden kaçıp Hatay’a sığınan Türkmenler, Kilis’teki konteyner kente sevk ediliyor.

İHA | 28.12.2016 - 17:12
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Irak’ın Telafer, Kerkük ve Musul kentlerinden kış şartlarında 40 gün yağmur çamur demeden yürüyerek, Suriye sınırındaki Hatay’a ulaşan yüzlerce Türkmen, Hatay Yardımlaşma Derneği’nin (HAYAD) yardımlarıyla Kırıkhan ilçesine geldi.

Hatay'a sığınan Türkmenler Kilis’e sevk ediliyor

KİLİS'E GÖNDERİLDİLER

Derneğe sığınan Türkmenlere giyecek, yiyecek verildikten sonra barınacakları imkan sağlandı, sağlık taramasından geçirildi.

Türkmenlerin durumuna kayıtsız kalmayan Hatay Valiliği, sığınmacıları Kilis’teki konteyner kente yerleştirme kararı aldı.

Sığınmacılar otobüslere bindirilerek Kilis’e doğru hareket etti.

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