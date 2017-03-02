Hatay'da 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında Madenboyu Mahallesinde bir evde evde yapılan aramada 100 bin adet Captagon hapı ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda olayla ilgisi bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan R.A çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.C.A. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şahıs ise serbest bırakıldı.