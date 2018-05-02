Hatay'da 100 hektarlık alanda yangın

Hatay'ın Arsuz ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

250 PERSONEL BİRER UÇAK VE HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR

Kale Mahallesi Amanos Dağları eteklerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına bir uçak ve helikopterin yanı sıra 250 personel, 50 su tankı ve arazöz ile 15 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

100 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre yangının yaklaşık 100 hektar alanda etkili olduğunu söyledi.

ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Yangın ihbarını aldıktan sonra müdahale için hızlı bir şekilde harekete geçtiklerini ifade eden Ketmen, alevlerin şiddetli rüzgar nedeniyle yön değiştirip dağıldığını belirtti.

Ketmen, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Kilis'ten takviye ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini, zirvelerde derin vadiler ile eğimli kayalıklar bulunduğu için yangına müdahalede zorlandıklarını kaydetti.