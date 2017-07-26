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Hatay'da 13 milyon liralık captagon operasyonu

Hatay'da piyasa değeri 13 milyon lira olan 1 milyon 335 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi, Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı.

26.07.2017 - 12:01
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Konya ve Gaziantep'ten aldığı yükleri Hatay üzerinden yurtdışına götürmek isteyen bir TIR'dan şüphelenerek operasyon düzenledi.

1 MİLYON 33 BİN ADET CAPTAGON HAP ÇIKARILDI

Operasyonda narkotik köpeği 'Rambo' TIR dorsesinde bulunan su dinamoları ve alüminyum tabldot kalıplarına tepki verince ekipler, malzemeleri TIR'dan indirdi. Sökülen su dinamolarının içinden ve kalıpların ortasından captagon haplar çıkmaya başladı. Gün boyu süren sökme işleminde 52 adet alüminyum tabldot kalıbı ve 340 adet su dinamosundan 222.5 kilo ağırlığında ve 1 milyon 335 bin adet captagon hap çıkarıldı.

Hatay'da 13 milyon liralık captagon operasyonu

DİNAMOLAR KONYA, KALIPLAR GAZİANTEP'TEN YÜKLENMİŞ

Ekiplerin yaptığı araştırmada içinden captagon çıkan su dinamolarının Konya'dan, tabldot kalıplarının ise Gaziantep'ten yüklendiği öğrenildi. Bunun üzerine Konya'da gerçekleştirilen operasyonda da 52 bin adet captagon hap yine su dinamolarının içinde bulundu. Konya ve Gaziantep'ten yüklenen captagon hapların Hatay'da yapılacak gümrükleme işleminden sonra İskenderun Limanı'ndan yurtdışına gönderileceği bildirildi.

Hatay'da 13 milyon liralık captagon operasyonu

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alınırken, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Dairesi'nin uyuşturucunun gönderileceği yurtdışı bağlantılarıyla ilgili çalışması sürüyor.

Hatay'da 13 milyon liralık captagon operasyonu

Hatay'da 13 milyon liralık captagon operasyonu

Hatay'da 13 milyon liralık captagon operasyonu

Hatay'da 13 milyon liralık captagon operasyonu

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