Hatay'da 18 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünün, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yaptıkları çalışmalar sonucu merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

18 BİN 600 ADET HAP

Eve operasyon düzenleyen ekipler, gerçekleştirilen aramada 18 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

1 SURİYELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan Suriyeli bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.