taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,0757
EURO
5,0055
ALTIN
175,05
PETR
73,9500

Hatay'da 2 El Nusra üyesi tutuklandı

Hatay'da DEAŞ ve El Nusra militanlarına karşı operasyon düzenlendi. Altınözü'de yakalanan 2 El Nusra militanı tutuklandı

AA | 20.04.2018 - 22:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Jandarma ekipleri, Karbeyaz Mahallesi Çeşme mevkisinde bazı kişilerin yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalıştığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda Rus vatandaşı A.M. (61) ile eşi Rus vatandaşı M.M. (44) gözaltına alındı.

EŞİ SERBEST KALDI

Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin kimlik kontrolünde A.M'nin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.M. tutuklandı, eşi M.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 EL NUSRA ÜYESİ DE TUTUKLANDI

Yine Hatay'ın Altınözü ilçesinde, terör örgütü El Nusra üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, ilçe jandarma ekipleri Babatorun Mahallesi'nde, Türkiye'den Suriye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan iki kişiyi fark etti. 
Düzenlenen operasyonla yakalanan F.B. (26) ve N.B. (27) gözaltına alındı.

Amca çocukları oldukları ve terör örgütü El Nusra'ya katılmak için kaçak yollarla Suriye'ye gitmeye çalıştıkları tespit edilen iki kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kars'a Nisan karı yağdı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gün boyu etkili olan kar yağışı, vatandaşlara Nisan sürprizi yaşattı.
FETÖ'nün Türk Telekom'u işgal davasında karar
Acıbadem'deki Türk Telekom binasının işgaline ilişkin darbe davasında, 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 33 sanığa müebbet hapis cezası verildi.
Bolu'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı
Bolu'da TEM otoyolunda bir tır önde seyreden tıra çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Antalya'da araç alev alev yandı
Antalya Alanya'da seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkan araç küle döndü. Araç içindeki sürücüyü ise vatandaşlar son anda içeriden çıkardı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Öztürk Yılmaz cumhurbaşkanlığına aday oldu

Öztürk Yılmaz cumhurbaşkanlığına aday oldu

779
Aziz Yıldırım: Kirli kumpas devam ediyor

Aziz Yıldırım: Kirli kumpas devam ediyor

451
15 yeni üniversite kuruluyor

15 yeni üniversite kuruluyor

161
Çipras'ın Meis ziyareti alay konusu oldu

Çipras'ın Meis ziyareti alay konusu oldu

53
Beşiktaş İdari Sorumlusu'nu koridorda darbettiler

Beşiktaş İdari Sorumlusu'nu koridorda darbettiler

172
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın derbi yorumu: Kumpas var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın derbi yorumu: Kumpas var

326
Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında seçim görüşmesi

Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında seçim görüşmesi

165
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM