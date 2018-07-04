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Hatay'da 2 işçi iş makinesinin altında kaldı

Hatay'daki bir lojistik firmasında çalışan 2 işçi, mola verdikleri sırada iş makinesinin altında kaldı.

İHA | 04.07.2018 - 22:18..
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Akçay Mahallesi’nde özel bir lojistik firmasına ait depo giriş kapısında meydana geldi. Mola veren Oktay Keser ve Muhammet Keser, Mehmet K. kontrolündeki iş makinesinin altında ezildi.

HASTANEYE ULAŞAMADAN CAN VERDİLER

Kazada ağır yaralanan işçilerden Oktay Keser olay yerinde, Muhammet Keser ise ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Muhammet ve Oktay Keser’in ölüm haberini alan yakınları hastaneye akın etti.

Hatay'da 2 işçi iş makinesinin altında kaldı

YAKINLARI POLİSLERE SALDIRDI

Hastane önünde sinir krizi geçiren işçilerin yakınları hastaneye ve polise, taşla sopayla saldırdı. Olayda hastanenin kapı ve camları kırılırken, 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Gözaltına alınan iş makinesi operatörü Mehmet K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hatay'da 2 işçi iş makinesinin altında kaldı


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