Hatay Reyhanlı ilçesine 4 teröristin Suriye sınırından kaçak girdikleri ihbarını alan Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reyhanlı ilçe merkezinde gerçekleşen operasyonda 4 teröristin bulunduğu aracı durdurdu.
GÖZALTINA ALINDILAR
Jandarma ekipleri teröristleri kıskıvrak yakaladı. Teröristlerin yakalanma anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Gözaltına alınan 4 terörist sorguları yapılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Hatay’da 4 terörist yakalandı ViDEO