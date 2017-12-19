taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.177
USD
3,8375
EURO
4,5383
ALTIN
155,74
PETR
63,7400

Hatay’da 4 terörist yakalandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İHA | 19.12.2017 - 10:15..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Hatay Reyhanlı ilçesine 4 teröristin Suriye sınırından kaçak girdikleri ihbarını alan Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reyhanlı ilçe merkezinde gerçekleşen operasyonda 4 teröristin bulunduğu aracı durdurdu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Jandarma ekipleri teröristleri kıskıvrak yakaladı. Teröristlerin yakalanma anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gözaltına alınan 4 terörist sorguları yapılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Hatay’da 4 terörist yakalandı ViDEO

Hatay’da 4 terörist yakalandı

İlginizi Çekebilir
İş yerinden çıkarken tabancayla vuruldu
Malatya’da Muhammed İkbal A., işyerinden çıkan Mahmut D.'yi tabancayla vurarak yaraladı.
FETÖ davasında tutuklanan avukat tahliye edildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Nuri Polat, çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi.
Cumhurbaşkanı, AK Parti Çorum İl Kongresi’ne katılacak
AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ocak’ta gerçekleşecek AK Parti Çorum İl Kongresine katılacağını açıkladı.
Türkiye birikimleriyle büyüyor
Birikim Okulları Batıkent Kampüsü Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımlarıyla açıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mesut Yılmaz'ın en acı günü

Mesut Yılmaz'ın en acı günü

102
Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

423
Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

145
ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

212
Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

242
Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

67
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM