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Hatay'da 6 yaşında bir çocuk kayboldu

Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan Tatar ailesinin 6 yaşındaki çocuğu kayboldu.

AA | 01.07.2018 - 22:49..
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6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın Amanos Dağı eteklerinde kaybolduğu belirtildi. Minik Tatar için arama çalışması başlatıldı.

Hatay'da 6 yaşında bir çocuk kayboldu

SU DOLDURMAYA GİTMİŞTİ

6 yaşındaki Ufuk Tatar, zihinsel engelli bir yakınıyla ormanlık alanda bulunan kaynaktan su doldurmaya gitti. Bir süre sonra çocuğu su kaynağının bulunduğu alanda bırakarak bölgeden ayrılan aile yakını geri döndüğünde Tatar'ı bulamadı.

Ufuk Tatar'ın kaybolduğunu fark eden ailesi de durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri bölgede drone ve iz takip köpeğinin de katılımıyla arama çalışması başlattı.

Hatay'da 6 yaşında bir çocuk kayboldu

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