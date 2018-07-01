Hatay'da 6 yaşında bir çocuk kayboldu

2018 Dünya Kupası'nda 1-1 biten Hırvatistan - Danimarka mücadelesinde çeyrek finalisti penaltılar belirledi. Kalecilerin şov yaptığı mücadelede kazanan Hırvatistan oldu.

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Irak 1 ayda 105 milyon varil petrol ihraç etti

Irak'ın bu yılın haziran ayında 105 milyon varil petrol ihraç ederek 7 milyar 323 milyon dolar tutarında gelir sağladığı bildirildi.