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Hatay’da 7 hektarlık ormanlık alan yandı

Kırıkhan ilçesinde 80 dönümlük buğday tarlasında yangın çıktı. Yangında tarla ve 7 hektarlık ormanlık alan kül oldu.

İHA | 04.06.2018 - 20:27..
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Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Karataş mevkiinde 80 dönümlük buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.100 personel, 20 arazöz ile yangın söndürme helikopteri olay yerine sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hatay’da 7 hektarlık ormanlık alan yandı VİDEO

Hatay’da 7 hektarlık ormanlık alan yandı

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında 80 dönüm biçilmiş buğday tarlası ve 150’ye yakın zeytin ağacı zarar görürken, 7 hektarlık ormanlık alan da kül oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Hatay’da 7 hektarlık ormanlık alan yandı

Hatay’da 7 hektarlık ormanlık alan yandı


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