taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.843
USD
3,5363
EURO
4,1238
ALTIN
142,69
PETR
47,8200

Hatay'da 78 metrelik künefe 20 dakikada tükendi

Hatay’da 78 metre uzunluğunda ve 1,5 ton ağırlığındaki künefe, halka ikram edilişinin 20’nci dakikasında tükendi.

23.07.2017 - 22:29
  1. Haberler
  2. İç Haber

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından, Hatay’ın anavatana katılışının 78’inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Antakya Atatürk Caddesi’nde hazırlanan platformda bu yıl 78 metre uzunluğunda künefe, hazırlandı.

Hatay'da 78 metrelik künefe 20 dakikada tükendi

VATANDAŞLARA İKRAM EDİLDİ

Hatay Valisi Erdal Ata ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Lütfü Savaş künefeye birlikte şerbet döktü. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hazırlanan künefeyi tepside ters çevirdi, ardından da vatandaşlara ikram edildi.

Hatay'da 78 metrelik künefe 20 dakikada tükendi

İZDİHAMA NEDEN OLDU

Büyük bir katılımla gerçekleşen etkinlikte künefenin tadına bakmak isteyen vatandaşlar adeta izdihama neden olurken, çocuklar ezilme tehlikesi yaşadı, büyükler ise dağıtımı beklemeden elleriyle tabaklara aldıkları künefeleri yine elleriyle tezgah başında yedi. Bu sırada ilginç görüntüler ekranlara yansıdı.

Hatay'da 78 metrelik künefe 20 dakikada tükendi

KÜNEFE 1,5 TON AĞIRLIĞINDA

Hatay’ın anavatana katılışının yılı dolayısıyla geleneksel hale dönüştürülen ve her yıl bir metre uzatılan festival künefesi bu yıl 78 metreye ulaştı. Toplam bir ton 500 kilo ağırlığında olan künefede 600 kilo tel kadayıf, 450 kilo toz şeker, 300 kilo peynir ve 200 kilo tereyağı kullanıldı.

Hatay'da 78 metrelik künefe 20 dakikada tükendi

Hatay'da 78 metrelik künefe 20 dakikada tükendi

Hatay'da 78 metrelik künefe 20 dakikada tükendi

Hatay'da 78 metrelik künefe 20 dakikada tükendi

İlginizi Çekebilir
Mardin’de su şebekesi patladı
Mardin'de 2 ilçede içme suyunu karşılayan isale hattındaki patlama sonucu yollar ve piknik alanı su altında kaldı.
FETÖ'cülerin Siirt'deki davası yarın başlayacak
Siirt'te 15 Temmuz'da sırasında Siirt Valiliği'ni işgal etmeye çalışan 110'u tutuklu 320 eski askerin yargılanması yarın başlayacak.
Su geçirmez telefon 3 can kurtardı
Seyhan Baraj Gölü'nde gezintiye çıktıkları deniz bisikleti batmaya başlayan 3 arkadaştan biri su geçirmeyen telefonuyla yardım istedi.
Hakkari'de teröristler kaçırdıkları köylüyü öldürdü
Şemdinli ilçesine bağlı Çalca Köyü'ndeki evinden kaçırılan evli ve 3 çocuk babası Sami Çifçi, teröristler tarafından katledildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da

148
Devlet Bahçeli yürüyüşte

Devlet Bahçeli yürüyüşte

165
Arap Birliği Mescid-i Aksa için toplanıyor

Arap Birliği Mescid-i Aksa için toplanıyor

169
Teröristler Necmettin Yılmaz'ın şehit olduğu yerden kaçtı

Teröristler Necmettin Yılmaz'ın şehit olduğu yerden kaçtı

53
ABD Büyükelçisi John Bass düğünde göbek attı

ABD Büyükelçisi John Bass düğünde göbek attı

66
Neymar Juventus savunmasını ipe dizdi - İZLE

Neymar Juventus savunmasını ipe dizdi - İZLE

12
Galatasaray erken seçime gidiyor

Galatasaray erken seçime gidiyor

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM