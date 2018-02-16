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Hatay'da Afrin şehitlerine saygı yürüyüşü

Hatay'ın Yaylağı ilçesinde Afrin şehitlerine saygı, Mehmetçiğe moral yürüyüşü düzenlendi.

İHA | 16.02.2018 - 18:41..
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Cuma namazı sonrası kent meydanında toplanan protokol ve vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile slogan atarak ilçe emniyet müdürlüğüne kadar yürüdü.

"OPERASYON ZAFERLE BİTECEK"

Kaymakam Ömer Faruk Yüce, yürüyüş sonrası yaptığı konuşmada, her zaman devletin ve Mehmetçik'in yanında olduklarını ifade ederek, operasyonun zaferle sonlanacağını belirtti.

Hatay'da Afrin şehitlerine saygı yürüyüşü

HATAYLILAR MEHMETÇİK'İN YANINDA

Yürüyüşe, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, AK Parti İl Başkanı İbrahim Güler, siyasi parti başkanları, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş Kuran-ı Kerim tilaveti ile dualar yapılmasının ardından son buldu.

Hatay’da Afrin şehitlerine saygı, Mehmetçiğe moral yürüyüşü VİDEO

Hatay'da Afrin şehitlerine saygı yürüyüşü

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