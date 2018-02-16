Hatay'da alarm: 400 kişiye aşı yapıldı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Türkiye’de uzun yıllardır görülmeyen kızamık hastalığına karşı Geri Gönderme Merkezi, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışma başlatıldı.

TEDBİR AMAÇLI ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada herhangi bir sıkıntının olmadığını ancak tedbir amaçlı çalışma ve aşılamaların devam ettiğini söyledi.

400 KİŞİYE AŞI YAPILDI

Yavuzyılmaz, “Yaklaşık bir hafta önce Hatay’dan Aydın İl Geri Gönderme Merkezi’ne geri gönderilen Irak uyruklu bir çocuk kızamık şüphesiyle Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine getirildi. Kızamık şüphesi kuvvetli görülünce, bu çocuk ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Tıp Fakültesinde yapılan analizlerde de kızamık tespit edildi. Kızamık hastalığı ülkemizde uzun süredir görülmemesi nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü olarak hemen çalışma başlattık. İlk etapta Geri Gönderme Merkezinde bulunan görevliler ve yabancı uyruklular dahil yaklaşık 400 kişiye kızamık aşısı yapıldı. Bunun yanı sıra, çocuğun gittiği hastanelerdeki görevli sağlık personeli ile çocuğun hastanelerde bulunduğu saatler zarfında aynı polikliniklerde bulunan kişileri tespit edilerek, aşılama yapılmıştır. Buna rağmen herhangi bir kızamık belirtisi hisseden olursa Sağlık Müdürlüğümüze veya en yakın sağlık kuruluşlarına gelip, aşı olmalarını istiyoruz. Şu an itibariyle herhangi bir sıkıntı yok. Ailesiyle birlikte Irak uyruklu çocuğun takibi yapılmaktadır. Bu işlem 3 hafta boyunca sürecek“ dedi.

