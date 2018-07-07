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Hatay’da apartmana dev kaya parçaları düştü

Hatay’da yamaçtan kopan kaya parçaları bir apartmana çarparak büyük hasara neden oldu.

İHA | 07.07.2018 - 19:13..
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Defne ilçesinde meydana gelen olayda, yamaçtan kopan kaya parçaları hemen yakınında bulunan bir binaya isabet etti. Kaya parçaları binanın 1 ve 2. Katlarına girerken, uyuyan vatandaşlar deprem etkisiyle uyandı. Olayda apartmanda büyük hasar meydana geldi.

Hatay’da apartmana dev kaya parçaları düştü

"ÇOCUĞUMU GÖÇÜKLERİN ALTINDAN ÇIKARDIM"

Bina sakinlerinden Sercan Gül, “Olay gece 2 sularında biz uyurken meydana geldi. Büyük bir gürültüyle, deprem sesi, deprem hissi uyandıracak bir şekilde gürültüyle kaya parçaları üzerimize döküldü.

Ani bir hareketle, zaten o sıra direk çocuğum aklıma geldi, çocuğumu aldım getirdim. Göçüklerin arasından çıkardım. Çok ucuz atlattık. İşin maddi kısmından çok manevi kısmı, maneviyat olarak çok ciddi bir şekilde yıprandık. Manevi olarak tahribat çok ağır. Mümkün mertebe yetkililerin bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyorum.” dedi.

Yamaçtan düşen kayaların ardından 2’si ağır tüm dairelerde hasar oluşurken birçok daire sahibi evlerini boşaltarak binayı terk etti

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