Hatay'da arananlar listesindeki 2 terörist öldürüldü

26 Mart'ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
LİSTEDEKİ TERÖRİSTLER AZALIYOR
Teröristlerden Necmettin Kutum'un (38) arananlar listesinde mavi kategoride, İsmail Özdemir'in (30) ise gri kategoride yer aldığı belirlendi.
TERÖRİSTLERE GEÇİT YOK
Öte yandan gerçekleştirilen operasyon sonrası özel eğitimli jandarma komando kimlerinin bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama çalışmaları ise termal kameralar tarafından kaydedildi.
Amanos Dağları'nda 26 Mart'ta düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirilmişti.