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Hatay'da arananlar listesindeki 2 terörist öldürüldü

Amanos Dağları'nda öldürülen 11 proje terör örgütü PKK'lı teröristlerden 2'sinin arananlar listesinde olduğu öğrenildi.

DHA | 29.03.2018 - 15:52..
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26 Mart'ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

LİSTEDEKİ TERÖRİSTLER AZALIYOR

Teröristlerden Necmettin Kutum'un (38) arananlar listesinde mavi kategoride, İsmail Özdemir'in (30) ise gri kategoride yer aldığı belirlendi.

Hatay'da arananlar listesindeki 2 terörist öldürüldü

TERÖRİSTLERE GEÇİT YOK

Öte yandan gerçekleştirilen operasyon sonrası özel eğitimli jandarma komando kimlerinin bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama çalışmaları ise termal kameralar tarafından kaydedildi.

Amanos Dağları'nda 26 Mart'ta düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Hatay'da arananlar listesindeki 2 terörist öldürüldü



Hatay'da arananlar listesindeki 2 terörist öldürüldü



Hatay'da arananlar listesindeki 2 terörist öldürüldü



Hatay'da arananlar listesindeki 2 terörist öldürüldü


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