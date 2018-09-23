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Hatay'da balık ölümleri

Asi Nehri'nde yaşanan balık ölümlerinin nedenleri araştırmak için inceleme başlatıldı.

AA | 23.09.2018 - 09:51..
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Hatay’ın Samandağ ilçesinden geçerek Akdeniz’e dökülen Asi Nehri’nde binlerce balık ölümleri görülmeye başlandı.

Hatay'da balık ölümleri

BİNLERCE ÖLÜ BALIK SAHİLE VURDU

Asi Nehrinin denize döküldüğü alanda binlerce ölü balık sahile vurdu. Meydan mevkiinde sahile vuran balıkları görenler durumu yetkililere bildirdi.

Hatay'da balık ölümleri

ARAŞTIRMA YAPILIYOR

Olay yerine gelen ekipler, balıkların ölüm nedenlerinin nehirde yayılma gösteren su sümbülü bitkisi veya atıklardan zehirlenerek olabileceğini belirterek konuyla ilgili araştırma yaptıklarını bildirdi.

Hatay'da balık ölümleri

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