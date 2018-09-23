Hatay'da balık ölümleri

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Apple iOS 12 ile kullanıcılarını takip ediyor

Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 12’de yaptığı son güncellemeye, kullanıcıların iPhone ve şirketin diğer cihazlarının kullanımına dayalı bir “güven derecelendirme” unsurunu gizlice eklediği öğrenildi