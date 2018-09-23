Hatay'da balık ölümleri

Hatay’ın Samandağ ilçesinden geçerek Akdeniz’e dökülen Asi Nehri’nde binlerce balık ölümleri görülmeye başlandı.
BİNLERCE ÖLÜ BALIK SAHİLE VURDU
Asi Nehrinin denize döküldüğü alanda binlerce ölü balık sahile vurdu. Meydan mevkiinde sahile vuran balıkları görenler durumu yetkililere bildirdi.
ARAŞTIRMA YAPILIYOR
Olay yerine gelen ekipler, balıkların ölüm nedenlerinin nehirde yayılma gösteren su sümbülü bitkisi veya atıklardan zehirlenerek olabileceğini belirterek konuyla ilgili araştırma yaptıklarını bildirdi.