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Hatay'da balıkçılar denizde karaca buldu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde balıkçıların denizde bulduğu karaca, barınağa teslim edildi

28.01.2017 - 14:43
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Hatay'ın Amanos Dağları kıyısında yer alan Arsuz ilçesinde denizin kıyıya yakın bölümünde karaca olduğunu fark eden balıkçılar, yanına giderek hayvanı sudan çıkarttı.

Korkması sonucu denize atladığı ya da düştüğü tahmin edilen bitkin durumdaki karaca, haber verilen Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Hatay'da balıkçılar denizde karaca buldu

DOĞAYA SALINACAK

Karaca, Samandağ ilçesindeki doğal hayata uygun olan Batı Ayaz Barınağı'na götürüldü. Hayvanın bir süre burada tutulmasının ardından doğaya salınacağı bildirildi.

Hatay'da balıkçılar denizde karaca buldu

İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkçılar tarafından denizden çıkarılan 2 yaşındaki karacanın durumuyla yakından ilgilendiklerini, hayvanın nesli koruma altındaki türlerden olduğunu kaydetti.

Hatay'da balıkçılar denizde karaca buldu

Hatay'da balıkçılar denizde karaca buldu

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