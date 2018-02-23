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Hatay'da bir DEAŞ üyesi yakalandı

Zeytin Dalı Harekatı esnasında yapılan istihbarat çalışması sonrası, bir köyde saklanırken operasyonla yakalanan DEAŞ üyesi kadın tutuklandı.

İHA | 23.02.2018 - 10:57..
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DEAŞ’lı 3 çocuk annesi H.K., yapılan operasyonla güvenlik güçleri tarafından yakalandı. 3 çocuğu ile birlikte güvenlik güçleri tarafından Hatay’dan Türkiye’ye girişi sağlanan kadın, memleketi Kırşehir’e getirildi.

Kırşehir Jandarma Komutanlığı İstihbarat birimleri ve MİT Kayseri Bölge Başkanlığı ekipleri tarafından 4 saat boyunca sorgulanan H.K., ilk eşi M.K.’nın Hollanda’da DEAŞ üyeleri ile tanışması sonrasında DEAŞ’ı tanıdığını söyledi.

"İLK EŞİM ABD UÇAK BOMBARDIMANI SIRASINDA ÖLDÜ"

İlk kocası tarafından Suriye’ye götürüldüğünü anlatan H.K., “Hollanda’da eşim, ben ve 4 çocuğumla yaşıyorduk. Eşim psikolojik rahatsızlıktan dolayı malulen emekli olunca Ankara’ya gelip ev tuttuk. Burada eşim terör örgütünün elemanlarıyla tanıştı. Eşim ben ve çocuklar terör örgütü DEAŞ’ın sınırdaki elemanlarıyla buluşup Suriye’ye gittik. Suriye’de eşim M.K., DEAŞ’a katılıp savaştı. Kobani’de ABD uçak bombardımanı sırasında ilk eşim M.K. öldü. ” diye konuştu.

Hatay'da bir DEAŞ üyesi yakalandı

"KAÇAKÇILARA 2 BİN DOLAR VERDİM"

İlk eşinin ölümünden sonra örgüt tarafından kendisi de Türk alan M.A. kod adlı bir başka DEAŞ’lı ile evlendirildiğini belirten kadın, "Şu anda o eşimden hamileyim. Kürt kökenli kaçakçıların sınır bölgesinde insanları geçirdiklerini duyunca onlarla buluştum. 3 çocuğuma ve kendime kaçakçılara 2 bin dolar verdim. Sınırı geçemeden yakalandım." dedi.

H.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi.

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