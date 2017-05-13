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Hatay'da çatışma: 1 asker şehit
Hatay'ın Hassa İlçesi'nde çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.
13.05.2017 - 04:28
Haberler
İç Haber
Hatay'ın
Hassa
İlçesi'nde çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.
Ayrıntılar gelecek..
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