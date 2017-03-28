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Hatay'da cinnet getiren kişi eski eşi ve kızını öldürdü

İskenderun ilçesinde cinnet getiren bir kişi, tartıştığı eski eşini ve kızını bıçakla öldürdü, kendisini yaraladı

28.03.2017 - 23:27
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Gökhan Y, iddiaya göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 yıl önce mahkeme kararıyla ayrıldığı eşi Esra Yalçın ile kızı 5 yaşındaki Beren'i görmek için Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan evlerine gitti.

Henüz belirlenemeyen nedenle eski eşler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren Gökhan Y, mutfaktan aldığı bıçakla eski eşi Esra Yalçın ile 5 yaşındaki kızı Beren'i bıçakla yaraladı.

Çevredeki vatandaşlar, bağrışma üzerine durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde anne ve kızın öldüğünü belirledi.

Hatay'da cinnet getiren kişi eski eşi ve kızını öldürdü

Sağlık ekipleri Gökhan Y'yi, yaralı olduğunu tespit ederek ambulansla İskenderun'daki özel bir hastaneye kaldırdı.

Anne ve kızın cesedi incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılmak üzere İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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