Hatay'da Cumhur İttifakı kutlamaları

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CHP 16 yıl sonra Kastamonu'dan milletvekili çıkardı

Cumhuriyet Halk Partisi ,yüzde 15,48 oranında oy almasına ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin gerisinde kalmasına rağmen, İYİ Parti ile gerçekleştirdiği ittifak sayesinde yeniden milletvekili kazandı.