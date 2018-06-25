Hatay'da Cumhur İttifakı kutlamaları

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından, AK Parti’li ve MHP’li vatandaşlar Hatay’ın İskenderun ilçesinde kutlamalar gerçekleştiriyor.
CUMHUR İTTİFAKI SEÇMENLERİ KONVOY YAPTI
AK Parti'li ve MHP'li binlerce seçmen İskenderun Atatürk Bulvarı üzerinde toplanarak, konvoylar oluşturdu. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti, MHP flamalarıyla tezahüratlarda bulundular.
'Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları atılırken, araçlardaki vatandaşlar da kornalarıyla buradakilere eşlik etti. Türk bayrakları açan vatandaşlar meşaleler yaktı, sevinç gösterilerinde bulundu.
AK Parti ilçe teşkilatı önünde toplanan kalabalık da seçim sonuçlarını partililerle kutladı.