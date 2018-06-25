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Hatay'da Cumhur İttifakı kutlamaları

Cumhurbaşkanı seçiminde AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı kazandı. Hatay'da iki partinin destekçileri birlikte kutlamalara katıldı.

İHA | 25.06.2018 - 00:22..
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Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından, AK Parti’li ve MHP’li vatandaşlar Hatay’ın İskenderun ilçesinde kutlamalar gerçekleştiriyor.

Hatay'da Cumhur İttifakı kutlamaları

CUMHUR İTTİFAKI SEÇMENLERİ KONVOY YAPTI

AK Parti'li ve MHP'li binlerce seçmen İskenderun Atatürk Bulvarı üzerinde toplanarak, konvoylar oluşturdu. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti, MHP flamalarıyla tezahüratlarda bulundular.

'Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları atılırken, araçlardaki vatandaşlar da kornalarıyla buradakilere eşlik etti. Türk bayrakları açan vatandaşlar meşaleler yaktı, sevinç gösterilerinde bulundu.

AK Parti ilçe teşkilatı önünde toplanan kalabalık da seçim sonuçlarını partililerle kutladı.

Hatay'da Cumhur İttifakı kutlamaları

Hatay'da Cumhur İttifakı kutlamaları

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