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Hatay'da düğüne silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sokak düğününde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

İHA | 03.09.2018 - 00:11..
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İskenderun'un Barbaros Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'ndeki bir mahalle içerisinde düğün yapıldı. Katılan vatandaşların eğlendiği sırada düğün alanına saldırı düzenlendi.

Hatay'da düğüne silahlı saldırı: 2 yaralı

EMNİYET SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Düğünde insanların yakınlarına kadar gelen 48 BC 360 plakalı otomobil içerisinden inen kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tabancayla etrafa rastgele ateş açtı. Olayda Sabri Kaymaz ve Mahmut Yarbo isimli şahıslar yaralandı.

Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine 12 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaçan saldırganların yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Hatay'da düğüne silahlı saldırı: 2 yaralı


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Hatay'da düğüne silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay'da düğüne silahlı saldırı: 2 yaralı

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