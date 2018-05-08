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Hatay’da FETÖ davasında 6 pilot tahliye edildi

15 Temmuz darbe girişiminde Hatay’dan 2 tabur Özel Kuvvetler Komutanlığı personelini Ankara’ya götürmek istedikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan 6 eski askerin tahliye edilmesine karar verildi.

İHA | 08.05.2018 - 03:28..
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Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Tutuklu sanıkların Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davada sanıklar, savunmalarını yaptı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Eski pilot yüzbaşı Ferdi Pelen, eski üsteğmen Onur Baykal, eski pilot teğmen Yasin Uzun, eski astsubay kıdemli başçavuş Yaşar Sönmez, eski astsubay kıdemli üstçavuş Volkan Akoğlu ve eski astsubay kıdemli çavuş Erol Balçın duruşmaya bulundukları İskenderun T Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasını vererek sanıkların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti Hava Kuvvetleri Komutanlığının raporu, Akıncı Üssü davasında yargılananlardan benzer durumda olan bir kısım sanığın tahliye edilmeleri, tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumu göz önüne alarak sanıkların tahliye edilip tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.

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