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Hatay'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

FETÖ'nün emniyetteki "mahrem yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında Hatay'da gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye gönderildi.

08.05.2017 - 09:37
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Hatay'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki "mahrem yapılanması"na yönelik yurt genelinde düzenlenen operasyon kapsamında Hatay'da gözaltına alınan 16 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

19 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Aranan 19 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Örgütün "mahrem imamlar" yapılanmasına yönelik operasyonlarda kentte daha önce gözaltına alınan 41 zanlı tutuklanmıştı.

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