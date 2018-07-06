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Hatay'da göle giren baba ve kızları kayboldu

Hatay'da baraj göletine giren Mustafa Korkmaz ve iki üvey kızı kayboldu.

AA | 06.07.2018 - 04:14..
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde serinlemek için baraj göletine giren Korkmaz, 15 yaşındaki Safiye Aslan ve 12 yaşındaki Emine Aslan'dan haber alınamadı.

Hatay'da göle giren baba ve kızları kayboldu

FASULYE EKMEYE GİTMİŞLERDİ

Baba Korkmaz ve üvey kızları, Yarseli Barajı yanındaki tarlalarına fasulye ekmeye gitti.

Bir müddet sonra baba Korkmaz, serinlemek amacıyla girdiği baraj gölünde çırpınmaya başladı. Bunun üzerine durumu fark ederek babalarını kurtarmak için gölete atlayan Aslan kardeşler ile Korkmaz, suda kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Suda kaybolan baba ve kızların bulunması için Adana'dan kurtarma ekiplerinin beklendiği öğrenildi.

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