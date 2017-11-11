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Hatay'da helyum gazı patlaması

Bir apartmanın giriş katındaki dairede helyum gazından kaynaklı patlama sonrası evin duvarları yıkıldı.

11.11.2017 - 02:27
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Merkez Defne İlçesi Turunçlu Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde bulunan Yaşar Dağlı Apartmanı'nın giriş katındaki D.T.'ye ait evde gece yarısı sıralarında patlama meydana geldi. Evinin duvarlarının yıkıldığı, çevrede paniğe neden olan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Hatay'da helyum gazı patlaması

SİGARA YAKARKEN SIZAN HELYUM GAZI ALEV ALDI

Yapılan incelemede, patalmanın evde balon şişirmede kullanılan helyum gazından kaynaklandığı belirlendi. Sızan helyum gazının, D.T.'nin sigara yakmak için çakmağı ateşlemesiyle patladığı öne sürüldü.

Ailenin üniversitede okuyan iki oğlunun, eve katkıda bulunmak için helyum gazı ile balon şişirip sattığı belirtildi.

Hatay'da helyum gazı patlaması

Gece patlama sesine uyanıp dışarı çıktığını belirten apartman sakinlerinden Cüneyt Mansur, “Mutfakta oturuyorduk, birden patlama sesi duyduk, çocukları falan kaptık, aşağı nasıl indiğimizi bilemedik. Aşağı inince arabadan el fenerimi aldım, arka tarafa baktım. İki odanın duvarı patlamış. O ara helyum gazının kokusunu biliyorum, helyum gazı kokusu aldım. Başka da bir şey görmedim. Evde aile kalıyordu anne, baba ve iki de çocuk vardı. Balon işi yapıyorlarmış, akşam üzeri iki koca balonla içeri girdiklerini gördük” dedi.

Polis, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Hatay'da helyum gazı patlaması

Hatay'da helyum gazı patlaması

Hatay'da helyum gazı patlaması

Hatay'da helyum gazı patlaması

Hatay'da helyum gazı patlaması

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