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Hatay'da hırsızlar mahalleyi karanlıkta bıraktı

Hatay'da şiddetli fırtınadan dolayı elektriklerin kesilmesini fırsat bilen hırsızlar trafonun kablolarının çaldılar.

İHA | 25.12.2016 - 16:24
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5 gün elektriksiz kalan mahallenin sakinleri, TEDAŞ’ı arayarak arızanın giderilmesini istedi.

Mahalle sakinlerinden Metin Tekerek, “Fırtınadan dolayı elektriklerin kesik olduğunu bilen hırsızlar elektrik kablolarını keserek çalmışlar. Elektriğimiz yok. Bütün mahalleli olarak mağdur durumdayız" dedi.

Hatay'da hırsızlar mahalleyi karanlıkta bıraktı

5 GÜNDÜR ELEKTRİK YOK

Arif Deliveli isimli vatandaş ise, telefonla aradığı TEDAŞ görevlisine, “Sizlerden yardım bekliyoruz. 5 gündür elektriğimiz yok. Bizler burada rezil durumdayız. Bu kablo hiçbir yerde yok mu?” diyerek dert yandı. Gerekli bilgileri aldığını belirten telefondaki TEDAŞ görevlisi, durumu ekiplere ileteceğini söyledi.

Hatay'da hırsızlar mahalleyi karanlıkta bıraktı

Hatay'da hırsızlar mahalleyi karanlıkta bıraktı

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