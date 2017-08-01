Hatay'da insan kaçakçılığı operasyonu

İhbar üzerine Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Menderes Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ç.A'ya ait evde Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiği belirlenen 13 Suriyeliyi yakaladı.

GÖZALTINA ALINDILAR

İnsan kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.A, H.D, Ç.A. ile Suriye uyruklu N.A. isimli kadın gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, H.D. ve Ç.A. (22) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, N.A. (25) ise tutuklandı.

13 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Yakalanan 13 kişi ise sınır dışı edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.