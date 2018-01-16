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Hatay'da kamyonet minibüse çarptı: 1 ölü 6 yaralı

Hassa İlçesinde kamyonetin, önünde ilerleyen minibüse arkadan çarpması sonucu meydana kazada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

DHA | 16.01.2018 - 01:09..
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Yollçatı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İslahiye yönüne ilerleyen Süleyman Topal yönetimindeki 31 N 4220 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen Abdülkadir Aslan yönetimindeki 27 SC 318 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Hatay'da kamyonet minibüse çarptı: 1 ölü 6 yaralı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada kamyonet sürücüsü Süleyman Topal hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü Abdülkadir Aslan ile kamyonette bulunan Muhammed Mervan (4), Rim Sabbach (25), Tesmin Arap (9), Rua Arap (8) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İslahiye ile Kırıkhan'daki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Topal'ın cesedi ise Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Hatay'da kamyonet minibüse çarptı: 1 ölü 6 yaralı

Hatay'da kamyonet minibüse çarptı: 1 ölü 6 yaralı

Hatay'da kamyonet minibüse çarptı: 1 ölü 6 yaralı

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