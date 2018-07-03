Hatay'da kaybolan Ufuk ikiz kardeşiyle aranıyor

Hatay’ın Hassa ilçesi Amanos Dağı eteklerinde kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar’ın arama çalışmaları 141 kişiyle sürdürülüyor.

1 TEMMUZ'DA KAYBOLDUĞU BİLDİRİLDİ

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2018 Pazar saat 15.03’te 112 acil çağrı merkezine Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesinde 6 yaşlarında, duyma ve konuşmada hafif engeli bulunan bir erkek çocuğun kaybolduğu ihbarının alındığı belirtildi.

142 PERSONELLE DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine saat 15.18’de bölgeye jandarma birimlerinin intikal ettiği belirtilen açıklamada, "2012 doğumlu Ufuk Tatar’ın kaybolduğu belirtilen Arpalıuşağı Mahallesi bölgesinde arama faaliyetlerine başlanılmıştır. Yoğun bir şekilde yürütülen arama faaliyetlerinde 3 Temmuz 2018 Salı günü saat 13.00 itibariyle 10 kişiden oluşan iki Jandarma Asayiş timi, 7 kişiden oluşan bir jandarma iç güvenlik timi, 18 kişiden oluşan iki genel kolluk timi olmak üzere Hassa ilçesinden toplam 35 kişi drone eşliğinde, Hassa dışından ise 30 kişiden oluşan iki jandarma özel harekat timi, yine 30 kişiden oluşan iki komando timi, 11 kişiden oluşan bir Jandarma Arama Kurtarma timi, Sky Ranger olarak bilinen özel arazi arama insansız hava aracı ile birlikte 2 kişilik AFAD birimi, 7 UMKE görevlisi, 23 gönüllü sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 3 özel eğitimli iz takip köpek unsuru olmak üzere toplam 142 görevli personel ve vatandaşların desteği ile arama çalışmaları sürdürülmektedir” denildi.

İKİZ KARDEŞİ DE ÇALIŞMALARA KATILDI

Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağı eteklerinde dün kaybolan Ufuk Tatar'ı arama faaliyetleri sürerken, çalışmalara çocuğun ikizi Uğur da katıldı. Jandarma ekipleri, arama faaliyetlerinde yer alan iz takip köpeğinin hassasiyetinin artması amacıyla Ufuk'a benzerliği nedeniyle Uğur'dan yararlanıyor.



Hatay'da kaybolun Ufuk Tatar