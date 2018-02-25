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Hatay'da kaza yapan araç ikiye bölündü

Belen ilçesinde meydana gelen kazada otomobil önce refüje ve daha sonra trafik levhasına çarptıktan sonra ikiye bölündü.

İHA | 25.02.2018 - 02:54..
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İskenderun’dan Antakya istikametine giden Zeynep Timurtaş (32) yönetimindeki 44 FT 426 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce refüje daha sonra trafik levhasına çarparak ikiye bölündü. Karşı şeride geçen otomobilin sürücüsünün yardımına kazayı gören vatandaşlar koşarken, olay yerine 112 acil servis ekipleri çağrıldı.

Hatay'da kaza yapan araç ikiye bölündü

YARALININ DURUMU AĞIR

Emniyet ekipleri kaza yerinde tedbir alırken, yaralı olan otomobil sürücüsü Zeynep Timurtaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun’da özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakıma alındığı öğrenilen Timurtaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hurdaya dönen otomobilin parçaları ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Hatay'da kaza yapan araç ikiye bölündü VİDEO

Hatay'da kaza yapan araç ikiye bölündü

Hatay'da kaza yapan araç ikiye bölündü

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