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Hatay'da keklik operasyonu

Hatay'da tuzakla tutukları keklikleri sosyal medyadan satışa çıkaran iki kişiye 11 bin lira ceza kesildi.

20.11.2017 - 15:47
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine, sosyal medya aracılığıyla keklik satışı yapılan sahte isimle açılmış hesabı takibe aldı.

21 KEKLİK BULUNDU

Ekipler, Dörtyol polisi iş birliğiyle, doğaya kurulan tuzakla keklik yakalayarak satanların U.Y. ile V.Y. olduğunu belirledi. Bu kişilerin ikametlerinde yapılan aramada kafesler içerisinde 21 keklik ve tuzak malzemesi ele geçirildi.

Hatay'da keklik operasyonu

11 BİN 179 TL CEZA

U.Y. ve V.Y'ye "Avcılık belgesi olmadan avlanmak ve yabani hayvanların satışını yapmak" suçlarından toplam 11 bin 179 lira para cezası uygulandı. Söz konusu kişilerin kekliklerin tanesini 250 liradan sattıkları öğrenildi.

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