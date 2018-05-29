Hatay'da mahalle sakinleri Suriyelilerle iftar yaptı

Trabzonspor'un Milan'dan transfer ettiği Slovak orta sahası Juraj Kucka'ya eski takımı talip oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Mayıs İstanbul'un Fethi Özel Programı'nda CHP'ye yüklendi: Bunlar neye karşı değil ki.

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Gomis saçlarını kestirdi

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis, sezon başında verdiği "Eğer şampiyon olursak ve ben de kariyer rekorumu kırarsam saçlarımı kestireceğim." sözünü yerine getirdi.