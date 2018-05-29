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Hatay'da mahalle sakinleri Suriyelilerle iftar yaptı

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan mahalle sakinleri, 8 yıldır beraber yaşadıkları Suriyeli komşularıyla iftar yaptı.

İHA | 29.05.2018 - 22:22..
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Kurtuluş Mahallesi'nde 8 yıldır yaşayan Suriyeliler, Türk vatandaşları tarafından Ramazan ayında da unutulmadı. Mahalle sakinleri, misafirlerini yöresel yemeklerin yer aldığı iftar sofrasında ağırladı.

Hatay'da mahalle sakinleri Suriyelilerle iftar yaptı

ÇOCUKLARA DONDURMA DAĞITILDI

Mahalle sakinlerinden Murat Aktay, 8 yıldır nüfuslarının 2 katı Suriyeliyi ilçelerinde ağırladıklarını söyledi.

Sığınmacıları hiçbir zaman yabancı görmediklerini aktaran Aktay, "Onlarla dostluk için yaşantımızı sürdürüyoruz. Ramazanda onlarla iftar açıp, komşuluk ilişkilerimizi pekiştirmek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik." ifadesini kullandı.

İftarın ardından Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi, Suriyeli çocuklara dondurma dağıtıldı.

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