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Hatay'da markete yıldırım düştü

Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan bir markete yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın, dükkan sahibi ve esnaf tarafından söndürüldü.

İHA | 11.04.2018 - 12:19..
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Ardıçlı Mahallesi’nde Ahmet Şahin’e ait markete yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alev alan elektrik panosunu, market sahibi Şahin, yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı. Çevredeki esnafın da yardım etmesiyle yangına, büyümeden müdahale yapıldı.

Hatay’da markete yıldırım düştü VİDEO

PANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Market sahibi Ahmet Şahin’in babası Mustafa Şahin, “Gökyüzünde bir kıvılcım gördük. O sırada elektrik panosu patladı, alev topuna dönüştü. Yangın tüpüyle hemen müdahale ettik. Sonra esnaf arkadaşlar da yardıma koştu. O şekilde kontrol altına aldık. Eğer tüp olmasaydı, dükkan gitmişti.” şeklinde konuştu.

Hatay'da markete yıldırım düştü


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