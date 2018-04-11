Ardıçlı Mahallesi’nde Ahmet Şahin’e ait markete yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alev alan elektrik panosunu, market sahibi Şahin, yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı. Çevredeki esnafın da yardım etmesiyle yangına, büyümeden müdahale yapıldı.
Hatay’da markete yıldırım düştü VİDEO
PANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Market sahibi Ahmet Şahin’in babası Mustafa Şahin, “Gökyüzünde bir kıvılcım gördük. O sırada elektrik panosu patladı, alev topuna dönüştü. Yangın tüpüyle hemen müdahale ettik. Sonra esnaf arkadaşlar da yardıma koştu. O şekilde kontrol altına aldık. Eğer tüp olmasaydı, dükkan gitmişti.” şeklinde konuştu.