Hatay'da markete yıldırım düştü

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Vücut tipine göre diyet var mı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç, vücut tipine göre diyetle bölgesel zayıflamanın doğruluğuna açıklama getirirken kendi hazırlamış olduğu Hepobur Diyeti'n ne olduğunu anlattı.