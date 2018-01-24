Hatay'da mesai Fetih Suresi ile başladı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde görevli memurlar bugünkü mesailerine, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okuyup dua ederek başladı.

MEHMETÇİK'E DUA

Dörtyol Kaymakamlığı önünde toplanan memurlar, TSK'nın Afrin bölgesine başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı olması ve harekatta görevli askerler için dua etti.

Memurlar Fetih Suresi okunması ve duaların ardından İstiklal Marşı'nı okuyarak görevlerine başladı.