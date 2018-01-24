taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.400
USD
3,7690
EURO
4,6409
ALTIN
162,60
PETR
69,7900

Hatay'da Metin bebek için 1 günde 100 kök hücre bağışı

Hatay'da 2,5 yaşındaki Metin bebek için sosyal medya üzerinde yapılan kök hücre kampanyası başlatıldı. Yapılan etkinliğin ilk gününde, 100 kök hücre bağışında bulunuldu.

İHA | 24.01.2018 - 02:25..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

2,5 yaşındaki Metin bebek için kök hücresinin gerektiği paylaşımlarının sosyal medyada yayılması, duyarlı vatandaşları sıraya soktu. Kızılay'ın stantlarına gelerek kan vermek ve uygun donör olmak için sıraya girenlerden toplam 100 kök hücre bağışı geldi.

Hatay'da Metin bebek için 1 günde 100 kök hücre bağışı

İLK GÜNDE 100 KÖK HÜCRE BAĞIŞI GELDİ

Kampanyaya destek olan Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanı Metin Taşçı, 2,5 yaşındaki Metin bebek için, Kızılay’a Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanlığı olarak kan bağışında bulunacaklarını söyledi.

Taşçı, tüm hemşerileri kan bağışına davet ettiklerini belirterek, “Yarın akşam saat yediye kadar açık olacak olan Kızılay Kan Alma Merkezi’miz Vali Ürgen Paşa Alanı’nda diğer adıyla Vali Göbeği’nde açık tutulacaktır. Uygun kan örneği olan Türkiye’nin her yerinde bu Metin bebeğin şahsında tüm lösemi hastaları için geçerli olacaktır” dedi.

Yapılan etkinliğin ilk gününde ise 100 kök hücre bağışında bulunulduğu belirtildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kalın'dan Şirin Payzın'a: Biz nüfus değişimi yapmayız

Kalın'dan Şirin Payzın'a: Biz nüfus değişimi yapmayız

150
Şırnak'ta mevzilerde 4 adet EYP bulundu

Şırnak'ta mevzilerde 4 adet EYP bulundu

8
Hulusi Akar: Döktükleri kanın hesabını verecekler

Hulusi Akar: Döktükleri kanın hesabını verecekler

21
Silah boş diyerek yüzüne sıktı canından oldu

Silah boş diyerek yüzüne sıktı canından oldu

35
ABD'de liseye saldırı: 2 ölü, 19 yaralı

ABD'de liseye saldırı: 2 ölü, 19 yaralı

24
Mersin'de otobüse molotof kokteyli atıldı: 3 yaralı

Mersin'de otobüse molotof kokteyli atıldı: 3 yaralı

18
Bilal Uçar darbecileri Yunanistan'dan 3. kez istedi

Bilal Uçar darbecileri Yunanistan'dan 3. kez istedi

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM