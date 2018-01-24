Hatay'da Metin bebek için 1 günde 100 kök hücre bağışı

2,5 yaşındaki Metin bebek için kök hücresinin gerektiği paylaşımlarının sosyal medyada yayılması, duyarlı vatandaşları sıraya soktu. Kızılay'ın stantlarına gelerek kan vermek ve uygun donör olmak için sıraya girenlerden toplam 100 kök hücre bağışı geldi.

İLK GÜNDE 100 KÖK HÜCRE BAĞIŞI GELDİ

Kampanyaya destek olan Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanı Metin Taşçı, 2,5 yaşındaki Metin bebek için, Kızılay’a Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanlığı olarak kan bağışında bulunacaklarını söyledi.

Taşçı, tüm hemşerileri kan bağışına davet ettiklerini belirterek, “Yarın akşam saat yediye kadar açık olacak olan Kızılay Kan Alma Merkezi’miz Vali Ürgen Paşa Alanı’nda diğer adıyla Vali Göbeği’nde açık tutulacaktır. Uygun kan örneği olan Türkiye’nin her yerinde bu Metin bebeğin şahsında tüm lösemi hastaları için geçerli olacaktır” dedi.

Yapılan etkinliğin ilk gününde ise 100 kök hücre bağışında bulunulduğu belirtildi.