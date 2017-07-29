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Hatay'da orman yangını

Amanoslar Dağları'nda dünden beri devam eden orman yangınında şu ana kadar 30 hektar alan zarar gördü.

29.07.2017 - 10:07
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hatay

Amanos Dağları Beşikgöl mevkisi Çökek Yaylası yakınlarında dün çıkan orman yangını müdahalelere rağmen devam ediyor.

ZAMAN ZAMAN ALEVLER YÜKSELİYOR

Gece saatlerinde büyük oranda kontrol altına alınan ancak zaman zaman alevlerin yeniden yükseldiği yangını söndürmek için ekipler büyük gayret sarf ediyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gün ağarmasıyla hava destekli söndürme işlemlerine yeniden başladıklarını söyledi.

Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz ve 150 personelle müdahale ettiklerini belirten Ketmen, "Temennimiz en kısa sürede kontrol altına almak. Bölgenin sarp, kayalık ve yamaçta olması çalışmaları zorlaştırmakta. Yangının yayılma eğilimi olan bölgelerde dozerlerle yol açma çalışması yaparak arazözlerin en yakın mesafeye kadar ulaşmasını sağlıyoruz." dedi.

30 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangının 2 farklı bölgede devam ettiğine dikkati çeken Ketmen, şu ana kadar 30 hektar alanın zarar gördüğünü bildirdi.

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