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Hatay'da otomobil sürücüsüne bıçaklı saldırı

İskenderun'da motosikletli 2 kişi, durdurdukları otomobilin sürücüsünü bıçakla yaraladı.

13.02.2017 - 16:00
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Atatürk Bulvarı’nda dün meydana gelen olayda, plakası kapatılmış motosikletli 2 kişi, takip ettikleri otomobilin sürücüsü 26 yaşındaki M.A.’yı Öğretmenevi yakınlarında durdurdu.

YOL ORTASINDA SÜRÜCÜYÜ BIÇAKLADI

Motosikletten inen saldırganlar, yol ortasında M.A.’yı bıçakla yaraladı. Diğer sürücüler tarafından bıçaklama anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Henüz kimlikleri saptanamayan 20 yaşlarındaki saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçtı. Yaralanan M.A. ise ihbar üzerine götürüldüğü İskenderun Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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