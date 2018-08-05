Hatay'da plastik kasa fabrikasında yangın

Antakya-İskenderun karayolu üzerinde Derince Mahallesi’nde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, fabrikada bulunan plastik kasalar kısa sürede alev aldı.

1 SAATLİK ÇABAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme ekipleri yangına müdahale etti. 20’ye yakın itfaiye aracının yanı sıra kepçenin de katıldığı çalışmalar sonucu yangın 1 saatte güçlükle söndürüldü.

BAZI İTFAİYECİLER DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen bazı itfaiye erleri ambulansta müşahede altına alındı. İşletme sahibi yangını çaresiz gözlerle izlerken, işletme çalışanları bilgisayarları ve elektronik cihazları alevlerden kurtarmaya çalıştı. Kullanılamaz hale gelen fabrikada inceleme başlatılırken, yangının neden çıktığı araştırılıyor.