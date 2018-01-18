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Hatay'da sağanak sonrası araçlar dereye yuvarlandı

Hatay Antakya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Park halindeki iki araç dereye yuvarlandı.

AA | 18.01.2018 - 17:45..
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Antakya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Saraykent Mahallesi'nde dere kenarında toprak kayması meydana geldi.

OTOMOBİL, MİNİBÜS DEREYE DEVRİLDİ

Bu sırada yol kenarında park halindeki 31 HA 630 plaklı otomobil ile 31 HV 020 plakalı minibüs dereye yatağına devrildi.

Hasar gören araçlar, çekiciyle dereden çıkarıldı.

Hatay'da sağanak sonrası araçlar dereye yuvarlandı

Otomobilin sahibi Mustafa Yaşar, şiddetli bir ses duyarak dışarı çıktığını ve derenin kenarında bulunan demir parmaklıkların kırıldığını, istinat duvarının da yıkıldığını gördüğünü belirtti.

Hatay'da sağanak sonrası araçlar dereye yuvarlandı

KURTARMA ÇABALARI BAŞARILI OLAMADI

Yaşar, toprak kayması yaşandığını fark etmesi üzerine park halindeki aracını ve arkasında babasına ait minibüsü çevredekilerle kurtarmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını anlattı.

Araçların dereye devrilme anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Hatay'da sağanak sonrası araçlar dereye yuvarlandı

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