Hatay'da sağanak sonrası araçlar dereye yuvarlandı

Antakya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Saraykent Mahallesi'nde dere kenarında toprak kayması meydana geldi.

OTOMOBİL, MİNİBÜS DEREYE DEVRİLDİ

Bu sırada yol kenarında park halindeki 31 HA 630 plaklı otomobil ile 31 HV 020 plakalı minibüs dereye yatağına devrildi.

Hasar gören araçlar, çekiciyle dereden çıkarıldı.

Otomobilin sahibi Mustafa Yaşar, şiddetli bir ses duyarak dışarı çıktığını ve derenin kenarında bulunan demir parmaklıkların kırıldığını, istinat duvarının da yıkıldığını gördüğünü belirtti.

KURTARMA ÇABALARI BAŞARILI OLAMADI

Yaşar, toprak kayması yaşandığını fark etmesi üzerine park halindeki aracını ve arkasında babasına ait minibüsü çevredekilerle kurtarmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını anlattı.

Araçların dereye devrilme anı güvenlik kamerasına da yansıdı.